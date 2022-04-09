Lenta.ruАналитик Голубовский призвал инвестировать в золото из-за высокого спроса на него в КитаеАналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский заявил, что инвестиции в золото являются оптимальным способом сохранить накопления при экономической неопределенности.Lenta.ruОбщий установленный лимит — 10 тысяч долларов в том эквиваленте, который был назначен с 9 марта по 9 сентября.Общественная служба новостейПодробнее по теме смотрите в программе ОСН ТВ «Новости».Общественная служба новостейЭксперты полагают, что дальнейшее снижение курса доллара к российской валюте не произойдет.Lenta.ruЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°Общественная служба новостейПодробнее о событииАналитик Голубовский объяснил, почему сейчас стоит вкладываться в золотоОбщественная служба новостей23:15Аналитик рассказал, почему сейчас стоит вкладывать в золотоМосковский Комсомолец22:39Аналитик Голубовский призвал инвестировать в золото из-за высокого спроса на него в КитаеLenta.ru22:16Аналитик Голубовский: инвестиции в золото самые надежные в период экономического кризисаТелеканал 360°21:32Аналитик рассказал о преимуществах инвестиций в золотоРадио Sputnik21:00Показать ещёОценить2Поделиться