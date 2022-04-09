Будьте в Плюсе

Аналитик Голубовский призвал инвестировать в золото из-за высокого спроса на него в Китае

Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский заявил, что инвестиции в золото являются оптимальным способом сохранить накопления при экономической неопределенности.
Lenta.ru
Общий установленный лимит — 10 тысяч долларов в том эквиваленте, который был назначен с 9 марта по 9 сентября.
Общественная служба новостей
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Общественная служба новостей
Эксперты полагают, что дальнейшее снижение курса доллара к российской валюте не произойдет.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Аналитик Голубовский объяснил, почему сейчас стоит вкладываться в золото
Общественная служба новостей23:15
Аналитик рассказал, почему сейчас стоит вкладывать в золото
Московский Комсомолец22:39
Аналитик Голубовский призвал инвестировать в золото из-за высокого спроса на него в Китае
Lenta.ru22:16
Аналитик Голубовский: инвестиции в золото самые надежные в период экономического кризиса
Телеканал 360°21:32
Аналитик рассказал о преимуществах инвестиций в золото
Радио Sputnik21:00

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Газета.Ru21:57

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