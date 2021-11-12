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Аналитик Гужва: низкая пошлина на экспорт металлолома может лишить Украину 8 млрд гривен

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Украина может недополучить в бюджет около 8 миллиардов гривен из-за низкой пошлины на экспорт металлолома.
Life.ru
За последние десять лет на Украине сложилась «наиболее угрожающая» ситуация в сфере металлургии.
ФАН
«На Украине же ситуация — двадцатикратный рост экспорта металлолома. Если за весь прошлый год мы экспортировали 17 тысяч тонн металлолома, то на сегодняшний день мы экспортировали уже более 500 тысяч тонн», — отметил он.
Lenta.ru
6 ноября бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил жителей Украины о грядущем банкротстве страны.
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Украине грозит кризис в сфере металлургии из-за низкой пошлины на экспорт металлолома
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