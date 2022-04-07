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Аналитик ИК «Русс-Инвест» Блинов объяснил укрепление рубля тактикой Банка России

Укрепление российской валюты происходит благодаря ряду факторов, которые связаны с действиями валютных экспортеров и ЦБ РФ.
Экономика сегодня
Стоит помнить, что в ряде случаев многие товары и услуги в России уже традиционно привязаны к курсу доллара.
ПРАЙМ
Экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
RT на русском
Центробанк установил на завтра курс доллара на уровне 76,25 рубля, а евро — 83,29 рубля.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Аналитик Блинов: политика Центробанка способствует укреплению курса рубля
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Аналитик Блинов: курс рубля укрепляют, чтобы не допустить лишней инфляции и побудить Запад к торгу
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Аналитик ИК «Русс-Инвест» Блинов объяснил укрепление рубля тактикой Банка России
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