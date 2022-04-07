Lenta.ruАналитик ИК «Русс-Инвест» Блинов объяснил укрепление рубля тактикой Банка РоссииУкрепление российской валюты происходит благодаря ряду факторов, которые связаны с действиями валютных экспортеров и ЦБ РФ.Экономика сегодняСтоит помнить, что в ряде случаев многие товары и услуги в России уже традиционно привязаны к курсу доллара.ПРАЙМЦентробанк установил на завтра курс доллара на уровне 76,25 рубля, а евро — 83,29 рубля.Lenta.ruЭкономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.RT на русскомЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВГазета.RuЭкономика сегодняИзвестияНародные новостиLife.ruПолитическая ЭкспертизаPravda.RuКомсомольская правдаОбщественная служба новостейПетербургский дневникПодробнее о событииАналитик Блинов: политика Центробанка способствует укреплению курса рубляRT на русском21:17Аналитик Блинов: курс рубля укрепляют, чтобы не допустить лишней инфляции и побудить Запад к торгуПРАЙМ19:02Самое цитируемоеАналитик Блинов объяснил укрепление рубля тактикой ЦБ и действиями валютных экспортеровИзвестия21:01Аналитик назвал причины, благодаря которым рубль укрепляется вопреки санкциямРЕН ТВ20:01Аналитик ИК «Русс-Инвест» Блинов объяснил укрепление рубля тактикой Банка РоссииLenta.ru19:53Аналитик Блинов объяснил укрепление рубля тактикой ЦБ и действиями валютных экспортеровРИА Новости19:17Аналитик Блинов заявил, что укрепление рубля связаны с тактикой Банка России и действиями валютных экспортеровКомсомольская правда21:13Показать ещёОценить438Поделиться