В торговой сети "Верный" сообщили, что заводы-производители перестали отгружать необходимые объемы продукции торговым сетям, а также оптовым потребителям, так как нацелены максимизировать выручку на фоне роста курса валют.
«Минсельхозом совместно с Минпромторгом подготовлен проект постановления правительства, который предусматривает введение временного запрета на вывоз из России основных зерновых культур с 15 марта по 30 июня текущего года включительно», — сообщили в ведомстве «Интерфаксу».
В документе говорится, что из Казахстана запрещен вывоз «наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. и рассчитанной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза».
Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий возможность регистрировать права на иностранные самолеты, взятые в лизинг российскими авиакомпаниями, а также выдавать им российские сертификаты летной годности.