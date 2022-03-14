Как сообщили РИА Новостям в пресс-службе торговой сети «Верный», на российском рынке сахара наблюдается тенденция, при которой заводы-производители перестали отгружать необходимые объемы продукции торговым сетям, а также оптовым потребителям.
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон предупредил о трудных временах, которые предстоят Западу в случае отказа от российских энергоносителей и ускоренного перехода на возобновляемые источники энергии.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минсельхозу, Минпромторгу и Федеральной налоговой службе (ФНС) к концу недели представить в правительство предложения по урегулированию ситуации с ценами на сахар.