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Аналитик Иванов: рост цен на сахар в России во многом обусловлен ажиотажным спросом

Рост цен на сахар в России во многом обусловлен ажиотажным спросом со стороны покупателей и несвоевременным введением торговыми сетями ограничений на отпуск социально значимых товаров в одни руки.
ПРАЙМ
Ведущий аналитик Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Евгений Иванов отметил, что фактически сахар в стране есть.
АБН
По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в сезоне 2021-2022 Россия произведет 5,7 миллиона тонн сахара при годовом потреблении 5,6 миллиона тонн.
РИА Новости
О действиях компаний, которые забирают продукцию с заводов и затем поставляют в торговые сети, рассказал заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов.
Общественная служба новостей

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