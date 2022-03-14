РИА НовостиАналитик Иванов: рост цен на сахар в России во многом обусловлен ажиотажным спросомРост цен на сахар в России во многом обусловлен ажиотажным спросом со стороны покупателей и несвоевременным введением торговыми сетями ограничений на отпуск социально значимых товаров в одни руки.ПРАЙМВедущий аналитик Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Евгений Иванов отметил, что фактически сахар в стране есть.АБНПо данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в сезоне 2021-2022 Россия произведет 5,7 миллиона тонн сахара при годовом потреблении 5,6 миллиона тонн.РИА НовостиО действиях компаний, которые забирают продукцию с заводов и затем поставляют в торговые сети, рассказал заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов.Общественная служба новостейЧитать далееСвернутьUfacityNews.ruUfacityNews.ruИА Красная Весна62ИНФОАБНRZN.infoАлтапрессПодробнее о событииАналитик рассказал, почему в России растёт стоимость сахараОреанда-Новости09:05Аналитик Иванов: рост цен на сахар в России во многом обусловлен ажиотажным спросомРИА Новости08:50Самое цитируемоеЭксперт рассказал о причинах роста цен на сахар в РоссииАБН09:57Аналитик Иванов: рост цен на сахар в РФ обусловлен ажиотажем потребителейДеловое.ТВ09:43Аналитик объяснил, чем обусловлено повышение цен на сахар в РоссииОбщественная служба новостей09:20Аналитик Иванов: рост цен на сахар в РФ во многом обусловлен ажиотажным спросомИА SM-News10:45Главной причиной подорожания сахара является ажиотаж — аналитик ИвановИА Красная Весна09:52Показать ещёОценить30Поделиться