Максимальный размер займов для обращения граждан РФ за «кредитными каникулами» определило российское правительство, соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Словакии об осквернении советских захоронений в Братиславе, назвав их недопустимыми и предающими память соотечественников.
В комитете Госдумы по обороне оценили идею запретить возвращаться в Россию деятелям культуры, уехавшим на фоне ситуации вокруг Украины и введения санкций, передает издание "Подъем" со ссылкой на первого зампреда комитета Андрея Красова.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, который дает возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, а также выдавать им отечественные сертификаты летной годности.