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Аналитик Хари: попытки ЕС отказаться от российских энергоресурсов дорого обходятся миру

Дорогостоящие и судорожные попытки Европейского союза (ЕС) заменить российские энергоресурсы альтернативными поставками вызывают болезненные перебои на мировом рынке и способствуют росту инфляции.
Lenta.ru
Хари отметила, что на «Сахалин-1» и «Сахалин-2» приходится порядка 9% импорта СПГ в Японию, но Китай составляет конкуренцию на этом рынке.
RuNews24.ru
Отмечается
, что стремление Евросоюза снизить объёмы поставок российского газа усиливают глобальную конкуренцию и провоцируют рост инфляции.
RT на русском
Лидеры стран Евросоюза согласовали запрет на импорт более двух третей нефти из России.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Аналитик Хари: Попытки ЕС заменить энергоресурсы из России дорого стоят миру
Российская газета01:31
Аналитик Хари: попытки ЕС отказаться от российских энергоресурсов вредят мировому рынку
RT на русском01:21
Эксперт Хари: «судорожные» попытки ЕС заменить российские ресурсы дорого обходятся миру
РИА Новости21:53
Аналитик Хари: попытки ЕС отказаться от российских энергоресурсов дорого обходятся миру
Lenta.ru00:22
Аналитик Хари: попытки ЕС отказаться от энергоресурсов РФ дорого обходятся миру
Главный региональный22:40
Nikkei Asian Review: попытки ЕС заменить российские энергоресурсы вредят мировому рынку
Экономика сегодня22:38
Аналитик Хари: попытки ЕС отказаться от российских энергоресурсов дорого обходятся миру
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