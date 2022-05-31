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Аналитик Хари: попытки ЕС отказаться от российских энергоресурсов вредят мировому рынку

Попытки ЕС заменить импорт энергоресурсов из России поставками из других стран оказывает негативное влияние на состояние мирового рынка и способствуют росту инфляции.
RT на русском
"Япония имеет полное право не выходить из российских нефтегазовых проектов на Сахалине", - подчеркивает автор.
Online47.ru
Издание напоминает, что на проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» приходится почти 9% импорта газа в Японию.
Экономика сегодня
Отмечается
, что стремление Евросоюза снизить объёмы поставок российского газа усиливают глобальную конкуренцию и провоцируют рост инфляции.
RT на русском

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Аналитик Хари: попытки ЕС отказаться от российских энергоресурсов дорого обходятся миру
Lenta.ru00:22
Аналитик Хари: попытки ЕС отказаться от российских энергоресурсов вредят мировому рынку
RT на русском01:21
Аналитик Хари: попытки ЕС отказаться от российских энергоресурсов дорого обходятся миру
Газета.Ru01:09
Аналитик Хари: Попытки ЕС заменить энергоресурсы из России дорого стоят миру
Российская газета01:31
Аналитик Хари: попытки ЕС отказаться от энергоресурсов РФ дорого обходятся миру
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