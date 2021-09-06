Ранее один из основателей компании "Русал" Олег Дерипаска в своём Telegram-канал написал, что ситуация в Гвинее может серьезно встряхнуть алюминиевый рынок, "ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны".