Ситуация в Гвинее может привести к спекулятивному скачку цен на алюминий и положительно отразиться на "Русале", но в среднесрочной перспективе все нормализуется, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Сучков.
Ранее один из основателей компании "Русал" Олег Дерипаска в своём Telegram-канал написал, что ситуация в Гвинее может серьезно встряхнуть алюминиевый рынок, "ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны".
Старший стратег Bloomberg по сырьевым товарам Майк МакГлоун видит больше потенциала в биткоине, утверждая, что криптовалюта находится на пути к тому, чтобы стать глобальным резервным активом, который дополняет доллар США.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова попросила главу городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга Наталью Чечину заменить плакаты с изображением двух двойников кандидата от партии "Яблоко", депутата заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, а также предложила этим двум кандидатам сняться с выборов, если у них осталась совесть.