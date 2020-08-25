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Народные новости
Народные новости

Аналитик Калугин спрогнозировал курс доллара на осень 2020 года

Курс доллара до конца года сохранится в диапазоне 75–77 рублей, однако в критические моменты, осенью, стоимость американской валюты может превысить 80 рублей, считает финансовый аналитик Виталий Калугин.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

На сколько вырастет курс доллара осенью. Прогноз экономиста

До конца года курс доллара сохранится на уровне 75-77 рублей, но в критические моменты может превысить 80 рублей. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал финансовый аналитик Виталий Калугин.
URA.Ruвчера в 02:10
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Телеканал 360°

Экономист спрогнозировал курс доллара на осень

Телеканал 360°вчера в 06:44
RT на русском

Аналитик дал прогноз по курсу доллара до конца года

RT на русскомвчера в 06:41
Экономика сегодня

Эксперт оценил вероятность ослабления рубля осенью

Экономика сегодня24 августа в 09:39
Национальная служба новостей

Аналитик спрогнозировал рост курса доллара осенью

Национальная служба новостейвчера в 02:47
URA.Ru

На сколько вырастет курс доллара осенью. Прогноз экономиста

URA.Ruвчера в 02:10
Народные новости

Аналитик Калугин спрогнозировал курс доллара на осень 2020 года

Народные новостивчера в 06:40
Pravda.Ru

Эксперты спрогнозировали курс рубля осенью

Pravda.Ru24 августа в 07:38

Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии

Главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова освободили от должности по состоянию здоровья, сообщается в опубликованных постановлениях Священного Синода Русской православной церкви.
Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии
РИА Новостивчера в 14:22
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Лавров: белорусской оппозицией руководят с Запада

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на встрече с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом обратил внимание на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко провести конституционную реформу в Белоруссии.
Моя Москва.онлайнвчера в 12:27
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В Dota 2 добавили недостающие звуковые эффекты для персоны Pudge

Список изменений: добавлены звуковые эффекты для Swallow и Eject (способности с Aghanim's Scepter) для персоны Pudge; увеличено количество полигонов на косметических предметах для Anti-Mage, Vengeful Spirit, Windranger и Zeus; исправлено описание персоны Pudge в списке наград Battle Pass; обновлены файлы локализации.
CyberSport.ru17:53

Черчесов: Соболев не вызван в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского "Спартака" не вызван в расположение сборной России по футболу из-за конфликта с форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
МК-Спортвчера в 11:43
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В Минпросвещения не поддержали идею о переносе начала учебного года

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отложить начало учебного года в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования до 1 октября.
RT на русскомвчера в 06:17
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КС оппозиции Белоруссии отреагировал на арест двоих членов

Ранее суд Заводского района Минска назначил десять суток административного ареста члену президиума КС оппозиции Белоруссии Ольге Ковальковой и лидеру забастовочного комитета МТЗ Сергею Дылевскому.
RT на русскомвчера в 12:29

Володин поручил профильному комитету ГД проверить инцидент с Навальным

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил комитету ГД проанализировать инцидент с Алексеем Навальным, которого вывезли на лечение в немецкую клинику "Шарите".
ПолитРоссиявчера в 11:52
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Экс-судья определил возможный срок наказания для Ефремова

Преступление, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении или колонии общего режима, при этом после отбывания половины срока становится возможным условно-досрочное освобождение, рассказал Меликов.
Газета.Ruвчера в 02:19
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Пропавшую в Крыму школьницу из Башкирии нашли живой

Девушка из Башкортостана, которую на протяжении нескольких дней искали правоохранители и волонтеры в Крыму, найдена, сообщила журналистам представитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новостивчера в 16:09
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