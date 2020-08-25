Аналитик Калугин спрогнозировал курс доллара на осень 2020 года

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Курс доллара до конца года сохранится в диапазоне 75–77 рублей, однако в критические моменты, осенью, стоимость американской валюты может превысить 80 рублей, считает финансовый аналитик Виталий Калугин.