Аналитик Калугин спрогнозировал курс доллара на осень 2020 года
Курс доллара до конца года сохранится в диапазоне 75–77 рублей, однако в критические моменты, осенью, стоимость американской валюты может превысить 80 рублей, считает финансовый аналитик Виталий Калугин.В источнике
С чего всё началось
На сколько вырастет курс доллара осенью. Прогноз экономиста
До конца года курс доллара сохранится на уровне 75-77 рублей, но в критические моменты может превысить 80 рублей. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал финансовый аналитик Виталий Калугин.
URA.Ruвчера в 02:10
Подробнее о событии