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Аналитик дал прогноз по курсу доллара до конца года

Финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что до конца года курс доллара сохранится на уровне 75—77 рублей, но в критические моменты может превысить 80 рублей. Такой прогноз он дал в беседе с URA.RU.В источнике
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URA.Ru

На сколько вырастет курс доллара осенью. Прогноз экономиста

До конца года курс доллара сохранится на уровне 75-77 рублей, но в критические моменты может превысить 80 рублей. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал финансовый аналитик Виталий Калугин.
URA.Ruвчера в 02:10
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iReactor

Эксперт не увидел причин для роста стоимости доллара осенью

iReactorвчера в 10:59
Телеканал 360°

Экономист спрогнозировал курс доллара на осень

Телеканал 360°вчера в 06:44
URA.Ru

На сколько вырастет курс доллара осенью. Прогноз экономиста

URA.Ruвчера в 02:10
Народные новости

Аналитик Калугин спрогнозировал курс доллара на осень 2020 года

Народные новостивчера в 06:40
Национальная служба новостей

Аналитик спрогнозировал рост курса доллара осенью

Национальная служба новостейвчера в 02:47
RT на русском

Аналитик дал прогноз по курсу доллара до конца года

RT на русскомвчера в 06:41
Экономика сегодня

Эксперт оценил вероятность ослабления рубля осенью

Экономика сегодня24 августа в 09:39

«Северный поток – 2» требуют остановить из-за отравления Навального

В немецком деловом издании Handelsblatt опубликованы призывы остановить газопровод «Северный поток – 2», а также наложить арест на недвижимость и запретить проживание или обучение членам семей российских чиновников.
Независимая газетавчера в 13:22
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Россиян защитят от звонков банковских мошенников

Мобильные операторы вместе с банками создадут антифрод-систему, блокирующую звонки мошенников клиентам от лица кредитных организаций, а также вызовы от злоумышленников, сделанные якобы от клиентов в финансовые учреждения.
Известия17:30
6

Определен фактор осложнений и смерти от коронавируса

Исследователи изучили четыре пептидные молекулы, известные как цитокины, которые циркулируют в крови и обычно связаны с иммунной реакцией на инфекции, и обнаружили, что две из них — IL-6 и TNF-α — могут определять тяжесть симптомов, осложнения и риск смерти.
Lenta.ruвчера в 08:48
5

МИД России считает неуместным обвинения главы МИД Литвы в адрес Минска

«Полагаем, обвинения со стороны главы литовского внешнеполитического ведомства в адрес властей соседней страны в «неуважении к своему народу», по меньшей мере, неуместны», - сообщается в документе.
Городовойвчера в 14:35
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Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомостивчера в 05:50
1,3K

Банк ВТБ снижает ставки по автокредитам

Банк ВТБ сообщил о снижении ставок по кредитной программе "АвтоРалли" на 1,5%. Таким образом, теперь кредит на приобретение нового авто предусматривает минимальную ставку 7,5% годовых, а величина первоначального взноса является фиксированной - она соответствует 10% от стоимости машины.
Новые автомобиливчера в 11:02
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Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
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Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что президент Владимир Зеленский сейчас имеет все возможности для вторжения на территорию Крыма, сообщает «Радио Свобода».
Городовойвчера в 14:31
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Семь человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 66 человек подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели — 177 пациентов, зарегистрировано 7 летальных исходов среди носителей COVID-19, в двух случаях пациенты скончались непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.comвчера в 02:32
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В Пекине не осталось ни одного заражённого коронавирусом пациента

Пекин, 26 августа 2020, 05:02 — REGNUM В Пекине из больницы выписались два последних инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 пациента, после чего в медицинских учреждениях столицы Китая впервые с начала пандемии не осталось больных с коронавирусом.
REGNUM22:02

Кремль оценил обвинения в причастности к отравлению Навального

Обвинения в причастности к отравлению блогера Алексея Навального властей России является простым шумом и не могут быть правдой, заявил 25 августа пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 06:17
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Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19

«Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» её разработчику — Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.
RT на русскомвчера в 12:26
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