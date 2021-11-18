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Аналитик Кардась: раздел «Северного потока-2» на 2 части поможет добиться его сертификации

Cотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась в беседе с Energetyca24 назвал способ, благодаря которому Россия может добиться сертификации газопровода «Северный поток-2». По его мнению, для этого его нужно «разделить» на две части.В источнике

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Аналитик Кардась: раздел «Северного потока-2» на 2 части поможет добиться его сертификации
Lenta.ru19:27
Польский эксперт Кардась объяснил, как можно обойти ограничения для «Северного потока – 2»
Life.ru18:49
В Польше рассказали о способе обойти ограничения для «Северного потока - 2»
Комсомольская правда18:35
В Польше рассказали, как России добиться сертификации СП-2
РЕН ТВ18:15
Defence 24: разделение «СП-2» на две части решит проблему с сертификацией
ПолитРоссия18:15
Эксперт Кардась: раздел «Северного потока — 2» на две части решит проблему с сертификацией
РИА Новости17:46
Defence 24 (Польша): приостановка сертификации «Северного потока — 2» — юридический, а не политический шаг
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