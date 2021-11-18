Cотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась в беседе с Energetyca24 назвал способ, благодаря которому Россия может добиться сертификации газопровода «Северный поток-2». По его мнению, для этого его нужно «разделить» на две части.В источнике
«В настоящее время анализируется целесообразность и просчитываются возможные варианты корректировок демпфера как по автомобильному бензину, так и по дизельному топливу с 1 января 2022 г. с учетом и запланированных изменений акцизов, и индексации базовой цены отсечения в формуле демпфера», — сообщили в ведомстве.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия провела испытания противоспутниковых систем, а это, по его словам, противоречит позиции Москвы о недопустимости размещения оружия в космическом пространстве.
В Дубае на Международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 оборонно-промышленная группа Calidus LLC из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) продемонстрировала новый учебно-боевой турбовинтовой самолет Calidus B-350.