Cотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась в беседе с Energetyca24 назвал способ, благодаря которому Россия может добиться сертификации газопровода «Северный поток-2». По его мнению, для этого его нужно «разделить» на две части.

Газета.Ru Газета.Ru Экономика сегодня ПолитРоссия ИноСМИ Комсомольская правда Life.ru Политическая Экспертиза