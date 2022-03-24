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Аналитик Карпунин заявил, что курс доллара может упасть при продаже выручки экспортеров

Сейчас для россиян психологически важной отметкой для курса национальной валюты стало 100 рублей за доллар США.
ПРАЙМ
Глава управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин назвал условия для падения курса доллара.
Lenta.ru
Подобное укрепление рубля возможно с учетом продажи выручки экспортеров, высоких цен на энергоресурсы и действующих ограничений на покупку валюты, перечислил Карпунин.
Экономика сегодня
23 марта курс доллара опустился ниже 100 рублей.
Газета.Ru

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Аналитик Карпунин заявил, что курс доллара может упасть при продаже выручки экспортеров
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Финансист Карпунин: доллар может упасть ниже 100 рублей на фоне продаж экспортеров
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