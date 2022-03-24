Lenta.ruАналитик Карпунин заявил, что курс доллара может упасть при продаже выручки экспортеровСейчас для россиян психологически важной отметкой для курса национальной валюты стало 100 рублей за доллар США.ПРАЙМГлава управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин назвал условия для падения курса доллара.Lenta.ruПодобное укрепление рубля возможно с учетом продажи выручки экспортеров, высоких цен на энергоресурсы и действующих ограничений на покупку валюты, перечислил Карпунин.Экономика сегодня23 марта курс доллара опустился ниже 100 рублей.Газета.RuЧитать далееСвернутьРадио Комсомольская правдаРадио Комсомольская правдаA42.RUPrimaMedia.ruАБННациональная служба новостейКомсомольская правдаГазета.RuИА Красная ВеснаЭкономика сегодняФАНРЕН ТВРамблерBanknn.ruKazanfirst.ruПодробнее о событииАналитик Карпунин заявил, что курс доллара может упасть при продаже выручки экспортеровLenta.ru00:39Финансист Карпунин: доллар может упасть ниже 100 рублей на фоне продаж экспортеровПРАЙМ18:01Самое цитируемоеФинансист Карпунин: доллар может достичь 90 рублей за счет продажи выручки экспортеровГазета.Ru21:24Финансист Василий Карпунин перечислил условия для падения курса доллараРЕН ТВ19:53Финансист Карпунин рассказал, что может уронить доллар ниже ста рублейОбщественная служба новостей18:31Финансист Карпунин: доллар может достичь 90-95 рублей за счет продажи выручки экспортеровРИА Новости18:15Финансист Карпунин заявил, что доллар может упасть ниже 100 рублей за счет продажи выручки экспортеровКомсомольская правда20:05Показать ещёОценить380Поделиться