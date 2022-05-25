ЕС все сильнее страдает от энергетического кризиса, население и предприятия охвачены паникой, при этом в Европе признают, что отказ от российских энергоресурсов нанесет еще больший вред, говорится в статье китайского агентства "Синьхуа".
Все зарубежные судовые экипажи из порта Мариуполя уже отправлены в свои страны при поддержке министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики, вопрос принадлежности оставшихся в там иностранных судов и дальнейшая их судьба будет решаться также через МИД, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе контента YouTube.