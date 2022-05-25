Будьте в Плюсе

Аналитик Карпунин заявил, что укрепление рубля вызвано падением объемов импорта на 50%

Объем импорта в Россию, по ряду оценок, в апреле мог снизиться примерно на 50%.
РИА Новости
Как следствие, налицо спад спроса на валюту со стороны российских импортеров, рассказал
 агентству “Прайм” начальник управления информационно-аналитического контента “БКС Мир инвестиций” Василий Карпунин.
РИА Новости
«Ставки по валютным депозитам находятся намного ниже долларовой инфляции, что резко снизило спрос на доллары и евро в стране», — заявил Карпунин в беседе с агентством «Прайм».
RT на русском
На торгах 25 мая доллар и евро подскочили на 1,5 рубля каждый, нивелировав почти все падение среды: доллар рос почти до 58 рублей, евро — до 59,38 рубля.
Lenta.ru

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