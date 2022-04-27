Будьте в Плюсе

Аналитик Кауфман: большая часть потребителей газа из России согласится на покупку в рублях

Количество газа, которое Россия поставляет в Европу, напрямую зависит от ценовой конъюнктуры в предыдущий месяц.
РИА Новости
Этим объясняется рост поставок в феврале-марте и сокращение в апреле, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Сергей Кауфман.
РИА Новости
Сообщается, что "бунт" в ЕС возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Комсомольская правда
Важна и готовность стран Европы перейти на новую систему оплаты газа в рублях.
РИА Новости

Подробнее о событии

ЕС будет вынужден увеличить объемы закупок газа в России — эксперт
ИА Красная Весна18:57
Аналитик Кауфман считает, что большая часть европейских потребителей согласится на покупку газа в рублях
Комсомольская правда18:33
Эксперт не ожидает снижения цен на бензин в России
REGNUM25 апреля в 07:15
Аналитик Кауфман: большая часть потребителей газа из России согласится на покупку в рублях
РИА Новости18:15
Аналитик Кауфман: если Европа захочет заполнить ПХГ, ей придется увеличивать поставки газа из РФ
ПРАЙМ18:01
Аналитик Кауфман: Европе придется увеличить поставки газа из России
Общественная служба новостей18:29

Интересное

Палата представителей США разрешила направлять на поддержку Украины арестованные активы

Палата представителей США приняла закон, разрешающий направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины.
Lenta.ru18:03

Украинские войска выпустили по Херсону три ракеты «Точка-У», две из них сбили

Украинские войска выпустили по Херсону три ракеты "Точка-У", две из них сбиты, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах в Херсоне.
РИА Новости17:17

Bloomberg: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа от Gazprom Germania

Агентство утверждает, что оплата по некоторым апрельским и майским поставкам газа была отклонена «несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублёвого счёта», передаёт РИА Новости.
RT на русском17:00

В сети появились кадры постельной сцены Кристины Асмус и Данилы Козловского

В сети появились кадры эротической сцены Кристины Асмус и Данилы Козловского. Об этом сообщает KP.RU.
Пятый каналвчера в 12:13

ООН сформировала команду по эвакуации гражданских из Мариуполя

Во вторник представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Россия согласилась с привлечением ООН и МККК к эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе.
ТАССвчера в 12:43

Porsche анонсировал новый 911 Sport Classic

Всего было выпущено всего 250 экземпляров предыдущего Porsche 911 Sport Classic, основанного на модели 911 поколения 997, и все они были проданы в течение 48 часов с момента презентации в 2009 году.
SpeedMe26 апреля в 06:37

Путин предупредил о последствиях вмешательства со стороны в спецоперацию на Украине

Президент России Владимир Путин предупредил о последствиях вмешательства со стороны в спецоперацию на Украине.
RT на русскомвчера в 09:44

Лайма Вайкуле жестко ответила Симоньян за оскорбления Пугачевой и Галкина

Певица Лайма Вайкуле выразила свое негодование по поводу высказываний журналистки Маргариты Симоньян в адрес Максима Галкин с обвинениями в гомосексуализме и браке по расчету с Пугачевой.
CT newsвчера в 16:13

Власти Белгородской области сообщили, что в Белгороде сработали системы ПВО

Руководитель пресс-службы губернатора Белгородской области Иван Брызгалин сообщил, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).
Lenta.ru18:36

В США прошла церемония прощания с Мадлен Олбрайт

В Вашингтоне простились с Мадлен Олбрайт, бывшим государственным секретарем США.
Аргументы и Фактывчера в 14:28