РИА НовостиАналитик Кауфман: большая часть потребителей газа из России согласится на покупку в рубляхКоличество газа, которое Россия поставляет в Европу, напрямую зависит от ценовой конъюнктуры в предыдущий месяц.РИА НовостиЭтим объясняется рост поставок в феврале-марте и сокращение в апреле, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Сергей Кауфман.РИА НовостиСообщается, что "бунт" в ЕС возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Комсомольская правдаВажна и готовность стран Европы перейти на новую систему оплаты газа в рублях.РИА НовостиЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаИА Красная ВеснаREGNUMПодробнее о событииЕС будет вынужден увеличить объемы закупок газа в России — экспертИА Красная Весна18:57Аналитик Кауфман считает, что большая часть европейских потребителей согласится на покупку газа в рубляхКомсомольская правда18:33Эксперт не ожидает снижения цен на бензин в РоссииREGNUM25 апреля в 07:15Аналитик Кауфман: большая часть потребителей газа из России согласится на покупку в рубляхРИА Новости18:15Аналитик Кауфман: если Европа захочет заполнить ПХГ, ей придется увеличивать поставки газа из РФПРАЙМ18:01Аналитик Кауфман: Европе придется увеличить поставки газа из РоссииОбщественная служба новостей18:29Показать ещёОценить4Поделиться