РИА НовостиАналитик Кауфман: большая часть потребителей газа из России согласится на покупку в рубляхКоличество газа, которое Россия поставляет в Европу, напрямую зависит от ценовой конъюнктуры в предыдущий месяц.РИА НовостиТем временем, Европа готовится к прекращению поставок российского газа.РамблерВажна и готовность стран Европы перейти на новую систему оплаты газа в рублях.РИА НовостиВ частности, к росту цен привело сообщение о прекращении поставок газа в Польшу.Газета.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРамблерКомсомольская правдаИА Красная ВеснаLife.ruREGNUMПодробнее о событииАналитик Кауфман: Европа захочет больше российского газаГазета.Ru20:05Аналитик Кауфман: Европе придется увеличить поставки газа из РоссииОбщественная служба новостей18:29Эксперт: большая часть стран ЕС согласится платить за газ из России в рубляхSmotrim.ru19:32Аналитик Кауфман считает, что большая часть европейских потребителей согласится на покупку газа в рубляхКомсомольская правда18:33Аналитик Кауфман: Повышенные поставки газа в ЕС из России почти неизбежныLife.ru19:39Аналитик Кауфман: большая часть потребителей газа из России согласится на покупку в рубляхРИА Новости18:15Аналитик Кауфман: если Европа захочет заполнить ПХГ, ей придется увеличивать поставки газа из РФПРАЙМ18:01Показать ещёОценить168Поделиться