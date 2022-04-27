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Аналитик Кауфман: большая часть потребителей газа из России согласится на покупку в рублях

Количество газа, которое Россия поставляет в Европу, напрямую зависит от ценовой конъюнктуры в предыдущий месяц.
РИА Новости
Тем временем, Европа готовится к прекращению поставок российского газа.
Рамблер
Важна и готовность стран Европы перейти на новую систему оплаты газа в рублях.
РИА Новости
В частности, к росту цен привело сообщение о прекращении поставок газа в Польшу.
Газета.Ru

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