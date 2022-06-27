РИА НовостиАналитик Клоза: США грозят «апокалиптические» цены на бензин из-за сезона урагановЦены на бензин в США могут достичь "апокалиптических" значений, если в летний сезон ураганов возникнет угроза нефтеперерабатывающим предприятиям, заявил в эфире Fox Business глава энергетического анализа центра OPIS Том Клоза.РИА НовостиПосле начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву.РИА НовостиВ США уже несколько месяцев наблюдается рост стоимости энергоносителей и товаров потребления.РИА НовостиПеребои с электрическими сетями могут вывести из строя нефтеперерабатывающую инфраструктуру США, следствием чего станет продолжение роста цен на топливо.ТУТ НЬЮСЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаНародные новостиРЕН ТВPravda.RuFBM.ruИзвестияГазета.RuSolenka.infoLife.ruREGNUMCT newsПодробнее о событииАналитик Клоза: жителей США ожидают апокалиптические цены на бензинPravda.Ru01:53Аналитик Клоза предупредил об «апокалиптических» ценах на бензин в США из-за урагановГазета.Ru01:47Аналитик Клоза: США грозят «апокалиптические» цены на бензин из-за сезона урагановРИА Новости23:57Аналитик Клоза предрек США «апокалиптические» цены на бензинКомсомольская правда01:18На США надвигается «апокалипсис». Вместе с ураганами страну снесут цены на бензинЦарьград00:44Аналитик Клоза предсказал «апокалиптические» цены на бензин в США из-за сезона урагановNews.ru00:39Американцам предсказали «апокалиптические» цены на бензинИзвестия01:19Показать ещёОценить177Поделиться