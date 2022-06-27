Будьте в Плюсе

Аналитик Клоза: США грозят «апокалиптические» цены на бензин из-за сезона ураганов

Цены на бензин в США могут достичь "апокалиптических" значений, если в летний сезон ураганов возникнет угроза нефтеперерабатывающим предприятиям, заявил
 в эфире Fox Business глава энергетического анализа центра OPIS Том Клоза.
РИА Новости
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву.
РИА Новости
В США уже несколько месяцев наблюдается рост стоимости энергоносителей и товаров потребления.
РИА Новости
Перебои с электрическими сетями могут вывести из строя нефтеперерабатывающую инфраструктуру США, следствием чего станет продолжение роста цен на топливо.
ТУТ НЬЮС

Подробнее о событии

Аналитик Клоза: жителей США ожидают апокалиптические цены на бензин
Pravda.Ru01:53
Аналитик Клоза предупредил об «апокалиптических» ценах на бензин в США из-за ураганов
Газета.Ru01:47
Аналитик Клоза: США грозят «апокалиптические» цены на бензин из-за сезона ураганов
РИА Новости23:57
Аналитик Клоза предрек США «апокалиптические» цены на бензин
Комсомольская правда01:18
На США надвигается «апокалипсис». Вместе с ураганами страну снесут цены на бензин
Царьград00:44
Аналитик Клоза предсказал «апокалиптические» цены на бензин в США из-за сезона ураганов
News.ru00:39
Американцам предсказали «апокалиптические» цены на бензин
Известия01:19

Интересное

Welt: президент России Путин готовит Западу новую сырьевую ловушку

Президент России Владимир Путин готовит Западу новую сырьевую ловушку, пишет немецкая газета Die Welt.
РИА Новости02:14

Вадим Швецов продал «Соллерс Авто» топ-менеджерам автоконцерна

«Соллерс Груп» Вадима Швецова продала свой пакет (76,7%) акций «Соллерс Авто», основанной топ-менеджментом концерна компании «Альтер Инвест», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, информацию подтвердили РБК в пресс-службе автопроизводителя.
РБК01:07

Спрос на пиратскую версию Windows вырос в России на 250% после остановки работы Microsoft

За последние три месяца в Google число запросов, связанных со способами активации пиратской версии операционной системы Windows, 10 выросло, в зависимости от формулировки, на 80–250%.
News.ru01:03

«Известия»: самозанятым могут предоставить налоговый вычет на покупку недвижимости

Группа сенаторов и депутатов выступила с инициативой о предоставлении налогового вычета на покупку недвижимости самозанятым гражданам.
BFM.ru22:01

Телеканал CNN анонсировал поставки США Украине систем ПРО средней и большой дальности

Официальный Вашингтон планирует на текущей неделе объявить о намерении поставить Украине системы противоракетной обороны большой и средней дальности.
РИА Новости21:36

Более 500 мирных жителей эвакуированы из промзоны «Азота» в Северодонецке

В Северодонецке за воскресенье из промзоны завода «Азот» эвакуированы еще более 500 мирных жителей.
Известия02:39

Качиньский: Польша увеличит численность армии в 2,5 раза из-за «российской угрозы»

Власти Польши решили расширить численность армии более чем в 2,5 раза: со 150 тысяч до 400 тысяч военных.
Lenta.ru02:08

NU.nl: голландцы не хотят оставлять украинских беженцев одних дома из-за летних отпусков

Один из участников программы приема беженцев отметил, что в летний период кошка отправляется в зоогостиницу, а украинцы — в приют.
Lenta.ru00:49

Осужденная в Белоруссии россиянка Сапега написала прошение о помиловании на имя Лукашенко

В свою очередь отчим россиянки Сергей Дудич подтвердил РИА Новости, что на прошлой неделе Сапега и ее адвокат занимались подготовкой документов для прошения у Лукашенко о помиловании.
РИА Новости01:51

Представитель Эрдогана Калын назвал действия России на Украине следствием политики Запада

Как пояснил Калын, Турция не намерена подключаться к санкциям против России, так как это исходит из экономических выгод, и страна зависима от внешних энергетических источников.
Lenta.ru17:30