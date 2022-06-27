Цены на бензин в США могут достичь "апокалиптических" значений, если в летний сезон ураганов возникнет угроза нефтеперерабатывающим предприятиям, заявил в эфире Fox Business глава энергетического анализа центра OPIS Том Клоза.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции по защите мирного населения Донбасса, где несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.
"Мы очень надеемся, что к моменту окончания военных действий, к моменту окончания всех трибуналов и судов наконец-то волеизъявление народа Донбасса, ДНР будет услышано на референдуме и мы войдем в состав своей большой Родины - Российской Федерации.