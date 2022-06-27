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Аналитик Клоза: США грозят «апокалиптические» цены на бензин из-за сезона ураганов

Цены на бензин в США могут достичь "апокалиптических" значений, если в летний сезон ураганов возникнет угроза нефтеперерабатывающим предприятиям, заявил в эфире Fox Business глава энергетического анализа центра OPIS Том Клоза.
РИА Новости
Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Америке и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания.
РИА Новости
В США уже несколько месяцев наблюдается рост стоимости энергоносителей и товаров потребления.
РИА Новости
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции по защите мирного населения Донбасса, где несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Известия

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Американцам предсказали рост цен на бензин из-за ураганов
Ореанда-Новости01:01
Аналитик Клоза предсказал «апокалиптические» цены на бензин в США из-за сезона ураганов
News.ru00:39
На США надвигается «апокалипсис». Вместе с ураганами страну снесут цены на бензин
Царьград00:44
Клоза заявил, что США грозят «апокалиптические» цены на бензин из-за сезона ураганов
Solenka.info00:44
Американцам дали «апокалиптический» прогноз из-за ураганов и цен на бензин
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Американцам дали «апокалиптический» прогноз
Общественная служба новостей00:48
Аналитик Клоза: США грозят «апокалиптические» цены на бензин из-за сезона ураганов
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