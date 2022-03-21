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Аналитик Кочетков: США не смогут «обнулить» безналичные доллары россиян

США не смогут "обнулить" безналичные доллары, находящиеся внутри России.
Российская газета
"Если в отношении банковских счетов ещё существуют какие-то возможности блокировки внешних операций, то внутри России расчёты безналичными долларами ограничить невозможно", — пояснил специалист.
ПРАЙМ
Какой-либо глобальной базы о принадлежности банкнот тому или иному государству или лицу специфической национальности не существует.
ПРАЙМ
Индонезия переводит свою торговлю с КНР в национальные валюты.
ПРАЙМ

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Аналитик Кочетков: США не смогут «обнулить» безналичные доллары россиян
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Аналитик Кочетков: «обнулить» наличные и безналичные доллары в России США не смогут
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