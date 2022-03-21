Переговоры Саудовской Аравии с Китаем по вопросу продажи нефти за юани вместо долларов являются еще одной "потенциально значительной потерей", которую могут понести США из-за пренебрежительного отношения администрации Джо Байдена к своему стратегически важному союзнику, говорится в редакционной статье газеты The Wall Street Journal.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, начавший с марта публикацию выдержек из своих книг с "пророчествами" лидера ЛДПР Владимира Жириновского, опубликовал в понедельник очередное "предсказание" о желании НАТО завладеть не Украиной, а Крымом.
Как рассказал изданию один из собеседников, кабмину предлагается, в частности, изменить критерии отбора так, чтобы в список системообразующих предприятий можно было включить дизайн-центры «Байкал Электроникс» и МЦСТ, разрабатывающие российские процессоры Baikal и «Эльбрус».