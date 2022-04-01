ИзвестияАналитик Кочетков: США правят миром с помощью финансовой системы, а не оружияС 1971 года США отвязали свою валюту от золота и тогда начался расцвет экономики кредита, квинтэссенцией которой стала "Рейганомика", основанная на постоянном кредитном расширении.ПРАЙМВ рамках Бреттон-Вудской валютной системы доллар стал основным мерилом богатства и международной торговли.ПРАЙМВ рамках международной торговли доллар покрывает до 75-80% всех сделок.ПРАЙМ31 марта рубль в начале валютных торгов на Московской бирже начал укрепляться по отношению к доллару и евро более чем на один процент.Вечерняя МоскваЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияYakutsk.ruPravda.RuiReactorЯмал-МедиаИА Красная ВеснаГазета.RuРамблерТелеканал 360°РЕН ТВВечерняя МоскваНациональная служба новостейПодробнее о событииЭксперт раскрыл основной козырь США в битве за передел мираМосковский Комсомолец18:55Аналитик Кочетков: США правят миром с помощью финансовой системы, а не оружия и силыПРАЙМ18:01Самое цитируемоеАналитик Кочетков назвал доллар главным козырем США в борьбе за передел мираРЕН ТВ20:39Аналитик Кочетков заявил, что США правят миром с помощью финансовой системы, а не оружияLenta.ru19:50Аналитик Кочетков назвал доллар основным козырем США в битве за передел мираТелеканал 360°22:21Аналитик назвал основной козырь США в битве за передел мираURA.Ru18:47Аналитик Кочетков: основной козырь США в битве за передел мира — это долларРИА Новости18:20Показать ещёОценить327Поделиться