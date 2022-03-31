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Аналитик Кочетков: США правят миром с помощью финансовой системы, а не оружия и силы

С 1971 года США отвязали свою валюту от золота и тогда начался расцвет экономики кредита, квинтэссенцией которой стала "Рейганомика", основанная на постоянном кредитном расширении.
ПРАЙМ
В рамках Бреттон-Вудской валютной системы доллар стал основным мерилом богатства и международной торговли.
ПРАЙМ
В рамках международной торговли доллар покрывает до 75-80% всех сделок.
ПРАЙМ
По мнению эксперта, заморозка средств Ливии в 2011 году и резервов Центробанка РФ в 2022 году показали, что финансовая система США и привязанные к доллару валюты являются инструментами с высокими политическими рисками.
Москва 24

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Аналитик Кочетков назвал доллар основным козырем США в битве за передел мира
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Аналитик Кочетков: США правят миром с помощью финансовой системы, а не оружия и силы
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