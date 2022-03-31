По мнению эксперта, заморозка средств Ливии в 2011 году и резервов Центробанка РФ в 2022 году показали, что финансовая система США и привязанные к доллару валюты являются инструментами с высокими политическими рисками.
Уже можно предположить, что особых проблем с продуктами не ожидается, а вот некоторые импортные товары и привычные услуги могут стать дефицитными, рассказал агентству "Прайм" глава Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрий Янин.
Российское подразделение специального назначения в Черниговской области на севере Украины захватило группу модернизированных танков, экипажи противника отошли без сопротивления, следует из опубликованной Минобороны РФ видеозаписи.