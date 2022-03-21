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Аналитик Кочетков исключил возможность «обнуления» США всех долларов, находящихся в России

Внутри России ограничить безналичные расчеты в долларах невозможно, рассказал
 агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Андрей Кочетков.
РИА Новости
Каждую неделю против России, российского бизнеса и граждан вводят все новые и новые санкции.
ПРАЙМ
"Если в отношении банковских счетов ещё существуют какие-то возможности блокировки внешних операций, то внутри России расчёты безналичными долларами ограничить невозможно", — пояснил специалист.
ПРАЙМ
Какой-либо глобальной базы о принадлежности банкнот тому или иному государству или лицу специфической национальности не существует.
ПРАЙМ

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Аналитик Кочетков: США не смогут «обнулить» безналичные доллары россиян
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