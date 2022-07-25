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Аналитик Кочетков прогнозирует падение цен после решения ЦБ снизить ключевую ставку до 8%

Снижение цен в России происходит быстрее, чем прогнозировалось, дальнейшее понижение Центробанком ключевой ставки приведет к ускорению инфляции.
Lenta.ru
Решение ЦБ РФ снизить ставку на 150 базисных пунктов было неожиданным, хотя на рынке допускали смягчение на 75 и даже на 100 пунктов.
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"За май цены производителей упали на 6,9%, а за июнь на 4,1%. Соответственно, регулятор нашел основания для продолжения цикла смягчения, хотя реальная инфляция всё ещё остаётся высокой", — пояснил Кочетков.
ПРАЙМ
Тем не менее, регулятор снизил прогноз по росту цен на конец 2022 года до 12-15% с прежних 14-17%.
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Аналитик Кочетков прогнозирует падение цен после решения ЦБ снизить ключевую ставку до 8%
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Аналитик Кочетков: падение цен в России продолжится после решения ЦБ снизить ключевую ставку
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