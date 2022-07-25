Lenta.ruАналитик Кочетков прогнозирует падение цен после решения ЦБ снизить ключевую ставку до 8%Снижение цен в России происходит быстрее, чем прогнозировалось, дальнейшее понижение Центробанком ключевой ставки приведет к ускорению инфляции.Lenta.ruРешение ЦБ РФ снизить ставку на 150 базисных пунктов было неожиданным, хотя на рынке допускали смягчение на 75 и даже на 100 пунктов.ПРАЙМ"За май цены производителей упали на 6,9%, а за июнь на 4,1%. Соответственно, регулятор нашел основания для продолжения цикла смягчения, хотя реальная инфляция всё ещё остаётся высокой", — пояснил Кочетков.ПРАЙМТем не менее, регулятор снизил прогноз по росту цен на конец 2022 года до 12-15% с прежних 14-17%.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПрофильПрофильФАНЭкономика сегодняПодробнее о событииАналитик Кочетков прогнозирует падение цен после решения ЦБ снизить ключевую ставку до 8%Lenta.ru23:39Аналитик Кочетков: падение цен в России продолжится после решения ЦБ снизить ключевую ставкуПРАЙМ19:02Самое цитируемоеАналитик Кочетков спрогнозировал ускорение инфляции при дальнейшем снижении ставки ЦБРИА Новости19:15Аналитик Кочетков прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставкуЭкономика сегодня20:36Аналитик объяснил связь между ценами и снижением ключевой ставкиПрофиль20:10Аналитик Кочетков прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 8%RT на русском19:57Аналитик Кочетков спрогнозировал снижение цен после решения по ставкеФАН22:34Показать ещёОценить125Поделиться