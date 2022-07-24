Вероятно, поводом для столь решительного шага послужили данные, указывающие на довольно сильные дефляционные тенденции, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.
Прогноз ставки на конец 2022 года снижен до 7,4-8,0% с прежних 8,5-9,5%, а на конец 2023 года до 6,5-8,5% с 7,%-9%. Прогноз спада ВВП РФ в текущем году улучшен до 4,6%, а в 2023 году до 4%-1%. Затем уже Банк России РФ ждет восстановительный рост на 1,5-2,5%.
Число фигурантов, причастных к преступлениям на Украине, превысило 400 человек, всего возбуждено более 1,3 тысячи уголовных дел, сообщил в интервью "Российской газете" председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) освободили от украинских боевиков Углегорскую ТЭЦ в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил в воскресенье, 24 июля, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.