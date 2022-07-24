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Аналитик Кочетков прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 8%

Центробанк принял неожиданное решение снизить ключевую ставку сразу до восьми процентов годовых — на рынке ждали более мягких действий.
РИА Новости
Вероятно, поводом для столь решительного шага послужили данные, указывающие на довольно сильные дефляционные тенденции, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.
ПРАЙМ
Цены производителей, которые отражаются на потребительском рынке с временной задержкой, показывают, что падение цен в России продолжится, считает эксперт.
ПРАЙМ
Прогноз ставки на конец 2022 года снижен до 7,4-8,0% с прежних 8,5-9,5%, а на конец 2023 года до 6,5-8,5% с 7,%-9%. Прогноз спада ВВП РФ в текущем году улучшен до 4,6%, а в 2023 году до 4%-1%. Затем уже Банк России РФ ждет восстановительный рост на 1,5-2,5%.
ПРАЙМ

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