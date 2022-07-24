Прогноз ставки на конец 2022 года снижен до 7,4-8,0% с прежних 8,5-9,5%, а на конец 2023 года до 6,5-8,5% с 7,%-9%. Прогноз спада ВВП РФ в текущем году улучшен до 4,6%, а в 2023 году до 4%-1%. Затем уже Банк России РФ ждет восстановительный рост на 1,5-2,5%.