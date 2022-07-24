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Аналитик Кочетков прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 8%

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков прокомментировал решение Центробанка России снизить ключевую ставку до 8%.
RT на русском
"За май цены производителей упали на 6,9%, а за июнь на 4,1%. Соответственно, регулятор нашел основания для продолжения цикла смягчения, хотя реальная инфляция всё ещё остаётся высокой", — пояснил Кочетков.
ПРАЙМ
Прогноз ставки на конец 2022 года снижен до 7,4-8,0% с прежних 8,5-9,5%, а на конец 2023 года до 6,5-8,5% с 7,%-9%. Прогноз спада ВВП РФ в текущем году улучшен до 4,6%, а в 2023 году до 4%-1%. Затем уже Банк России РФ ждет восстановительный рост на 1,5-2,5%.
ПРАЙМ
Недавно стало известно, что потребительская уверенность в России упала до минимума с 2015 года.
Общественная служба новостей

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