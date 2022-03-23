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Аналитик Кочетков рассказал о потере доверия к глобальной финансовой системе

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил о глобальной потере доверия к мировой финансовой системе.
RT на русском
“Главная валюта мира” менялась неоднократно.
РИА Новости
Глобальной валютой доллар стал после Второй мировой войны.
Царьград
Однако в начале 70-х годов доллар оторвался от универсального мерила стоимости, а затем стал единой валютой для расчетов за нефть.
РИА Новости

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Аналитик рассказал о потере доверия к мировой финансовой системе
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