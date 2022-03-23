Шольц добавил, что Европа и ее партнеры приняли "самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны", которые, по его словам, влияют на экономическое развитие России, и их последствия "будут еще более драматичными".
Румынские истребители сопровождали пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Стамбул, в воздушном пространстве страны, поскольку было получено предупреждение о бомбе на борту, сообщила пресс-служба министерства обороны Румынии.
Популярный российский тяжеловес Сергей Харитонов отреагировал на слова своих соотечественников Александра Шлеменко и Александра Емельяненко, которые не поверили в его падение в состоявшемся боксерском матче против американца Малика Скотта.
Решение налоговых органов о сокращении срока камеральной проверки по предоставлению имущественных вычетов до 15 дней не только актуально и востребовано обществом, но и позитивно для бюджетного процесса, уверен эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.