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Аналитик Кочетков рассказал о потере доверия к глобальной финансовой системе

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил о глобальной потере доверия к мировой финансовой системе.
RT на русском
“Главная валюта мира” менялась неоднократно.
РИА Новости
Однако в начале 70-х годов доллар оторвался от универсального мерила стоимости, а затем стал единой валютой для расчетов за нефть.
РИА Новости
На деле же история показала, что евро, британский фунт, канадский доллар, иена, или швейцарский франк, по сути, являются производными от доллара США, сказал Кочетков.
ПРАЙМ

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Аналитик Кочетков рассказал о потере доверия к глобальной финансовой системе
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Экономист Кочетков предупредил о масштабном «долларовом кризисе»
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Аналитик Кочетков заявил, что современная финансовая система теряет актуальность
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