В 2022 году рубль имеет довольно высокие шансы на укрепление, если не случится каких-либо геополитических неприятностей, заявил агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.В источнике
"Глава российского военного ведомства по закрытым каналам связи взаимодействует со своими коллегами из стран ОДКБ, министрами обороны Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики по вопросам переброски миротворческого контингента и проведения миротворческой операции коллективных сил ОДКБ в Казахстане", - говорится в сообщении.