В 2022 году рубль имеет довольно высокие шансы на укрепление, если не случится каких-либо геополитических неприятностей, заявил агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

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