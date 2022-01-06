РИА НовостиАналитик Кочетков спрогнозировал укрепление рубля в 2022 годуВ 2022 году рубль имеет довольно высокие шансы на укрепление, если не случится каких-либо геополитических неприятностей.ПРАЙМУсловия для роста российской валюты создала денежно-кредитная политика ЦБ в конце прошлого года, в частности повышение ключевой ставки до 8,5%, считает эксперт.РИА Новости"Соответственно, можно ожидать, что ценовое давление будет постепенно ослабевать, формируя более высокую положительную доходность российской валюты", — отметил он.ПРАЙМПо мнению Кочеткова, к концу 2022 года доллар будет стоить около 70,0 рублей, а евро — около 77,7. Однако среднегодовой курс может составить 68,6 за доллар и 77,8 за евро.ПРАЙМЧитать далееСвернуть9111.ru9111.ruАБНФАНKazanfirst.ruЭкономика сегодняГазета.RuGazeta.SPbДни24РЕН ТВBanknn.ruПодробнее о событииДоллар может подешеветь до 70 рублей к концу годаФАН03:01Аналитик Кочетков считает, что рубль в 2022 году имеет довольно высокие шансы на укреплениеПРАЙМ18:02Самое цитируемоеАналитик Кочетков спрогнозировал укрепление рубля в 2022 годуРИА Новости18:17Экономист назвал условие для укрепления рубля в новом годуРЕН ТВ20:11Аналитик Кочетков допустил укрепление рубля в первом полугодии 2022 годаNews.ru19:36Аналитик Кочетков заявил об укреплении рубля в 2022 годуГазета.Ru18:59Аналитик Кочетков: в 2022 году российский рубль имеет высокие шансы на укреплениеLenta.ru02:14Показать ещёОценить245Поделиться