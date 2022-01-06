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Аналитик Кочетков спрогнозировал укрепление рубля в 2022 году

В 2022 году рубль имеет довольно высокие шансы на укрепление, если не случится каких-либо геополитических неприятностей.
ПРАЙМ
"Соответственно, можно ожидать, что ценовое давление будет постепенно ослабевать, формируя более высокую положительную доходность российской валюты", — отметил он.
ПРАЙМ
"Если тенденция на ослабление инфляции начнёт усиливаться, то укрепление рубля состоится уже в первом полугодии", - отметил он.
РИА Новости
По мнению Кочеткова, к концу 2022 года доллар будет стоить около 70,0 рублей, а евро — около 77,7. Однако среднегодовой курс может составить 68,6 за доллар и 77,8 за евро.
ПРАЙМ

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