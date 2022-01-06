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Аналитик Кочетков спрогнозировал укрепление рубля в 2022 году

В 2022 году рубль имеет довольно высокие шансы на укрепление, если не случится каких-либо геополитических неприятностей, заявил агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.В источнике

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Аналитик Кочетков: в 2022 году российский рубль имеет высокие шансы на укрепление
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Аналитик Кочетков считает, что рубль в 2022 году имеет довольно высокие шансы на укрепление
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