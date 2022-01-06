В 2022 году рубль имеет довольно высокие шансы на укрепление, если не случится каких-либо геополитических неприятностей, заявил агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.В источнике
Подводная лодка ВМФ России задела трос эхолокатора фрегата Northumberland ВМС Британии в Атлантике в 2020 году, с таким утверждением выступил британский таблоид Sun, сославшись на собственный источник.
В Казахстане вооружённые участники массовых беспорядков захватили оружие из арсенала управления Комитета национальной безопасности в Алма-Ате, в том числе шесть переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой источник.