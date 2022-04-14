Проверенный инсайдер Moth Culture рассказал, что еще в 2020-м после критики Red Dead Redemption 2 разработчики начали резко переделывать GTA 6. К 2020 году GTA 6 была завершена на 70%, но студии пришлось сделать перезапуск из-за того, что геймеры критиковали миссии в Red Dead Redemption 2. Moth Culture Про GTA 6 известно лишь то, что проект находится в разработке.