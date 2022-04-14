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Аналитик Кочетков заявил, что слабая иена укрепляет экспорт Японии и компенсирует дефляцию

Долг правительства Японии превышает 250% ВВП страны, и только отрицательная ставка и таргетирование доходности облигаций позволяют удерживать бюджет в относительно стабильном состоянии.
ПРАЙМ
Ослабление курса японской иены выгодно экономическим властям страны.
РИА Новости
Однако чрезмерное увлечение игрой с курсом может спровоцировать негативный сценарий, когда местная экономика столкнется с резким спадом потребления из-за обесценивания накоплений.
ПРАЙМ
Еще одна задача слабой иены - компенсация дефляции.
РИА Новости

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Аналитик Кочетков заявил, что слабая иена укрепляет экспорт Японии и компенсирует дефляцию
Lenta.ru18:48
Эксперт Кочетков объяснил ослабление курса йены целенаправленной политикой властей Японии
РИА Новости18:16
Эксперт Кочетков: Япония «держится» за крепкий доллар, чтобы побороть дефляцию
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