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Аналитик Кочетков заявил, что слабая иена укрепляет экспорт Японии и компенсирует дефляцию

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что ослабление курса иены выгодно властям Японии.
Lenta.ru
Долг правительства Японии превышает 250% ВВП страны, и только отрицательная ставка и таргетирование доходности облигаций позволяют удерживать бюджет в относительно стабильном состоянии.
ПРАЙМ
Еще одна задача слабой иены - компенсация дефляции.
РИА Новости
Однако чрезмерное увлечение игрой с курсом может спровоцировать негативный сценарий, когда местная экономика столкнется с резким спадом потребления из-за обесценивания накоплений.
ПРАЙМ

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Эксперт Кочетков заявил, что Япония целенаправленно ослабляет курс иены
Газета.Ru18:59
Эксперт Кочетков: Япония «держится» за крепкий доллар, чтобы побороть дефляцию
ПРАЙМ18:01
Эксперт Кочетков объяснил ослабление курса йены целенаправленной политикой властей Японии
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Аналитик Кочетков заявил, что слабая иена укрепляет экспорт Японии и компенсирует дефляцию
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