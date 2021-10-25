"В 2022 году ставка российского Центробанка будет достаточно высокой. Предложений с подобной доходностью в мире весьма мало, а значит рубль будет оставаться одной из самых привлекательных высокодоходных валют", — отмечает он.
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, кто из игроков не примет участия против «Оренбурга» в третьем туре группового этапа Кубка России, а также поделился настроем на игру с лидером ФНЛ.
Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова назвала россиянам причины, по которым им могут отказаться в получении QR-кода переболевшего коронавирусом даже при предоставлении положительного ПЦР-теста из платной клиники.