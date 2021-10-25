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Аналитик Кочетков заявил, что в 2022 году рубль будет одной из самых высокодоходных валют

Рубль останется одной из самых привлекательных высокодоходных валют в 2022 году.
Газета.Ru
"В 2022 году ставка российского Центробанка будет достаточно высокой. Предложений с подобной доходностью в мире весьма мало, а значит рубль будет оставаться одной из самых привлекательных высокодоходных валют", — отмечает он.
ПРАЙМ
Фактором сдерживания останется бюджетное правило, которое, фактически, нивелирует рост доходов от дорожающей нефти.
ПРАЙМ
Более существенное влияние на рубль может оказать политика ведущих центральных банков.
ПРАЙМ

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