Газета.RuАналитик Кочетков заявил об укреплении рубля в 2022 годуВ 2022 году рубль имеет высокие шансы, чтобы укрепиться.Газета.RuУсловия для роста российской валюты создала денежно-кредитная политика ЦБ в конце прошлого года, в частности повышение ключевой ставки до 8,5%, считает эксперт.РИА Новости"Можно ожидать, что ценовое давление будет постепенно ослабевать, формируя более высокую положительную доходность российской валюты", - объяснил Кочетков.РИА Новости"Если тенденция на ослабление инфляции начнёт усиливаться, то укрепление рубля состоится уже в первом полугодии", - отметил он.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuGazeta.SPbПодробнее о событииАналитик Кочетков допустил укрепление рубля в первом полугодии 2022 годаNews.ru19:36Аналитик спрогнозировал укрепление рубля в 2022 годуGazeta.SPb19:32Аналитик Кочетков считает, что рубль в 2022 году имеет довольно высокие шансы на укреплениеПРАЙМ18:02Аналитик Кочетков заявил об укреплении рубля в 2022 годуГазета.Ru18:59Аналитик Кочетков спрогнозировал укрепление рубля в 2022 годуРИА Новости18:17Финансовый аналитик объяснил, когда ждать укрепления рубляИА Красная Весна19:05Показать ещёОценить14Поделиться