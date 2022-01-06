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Аналитик Кочетков заявил об укреплении рубля в 2022 году

В 2022 году рубль имеет высокие шансы, чтобы укрепиться.
Газета.Ru
Условия для роста российской валюты создала денежно-кредитная политика ЦБ в конце прошлого года, в частности повышение ключевой ставки до 8,5%, считает эксперт.
РИА Новости
"Можно ожидать, что ценовое давление будет постепенно ослабевать, формируя более высокую положительную доходность российской валюты", - объяснил Кочетков.
РИА Новости
"Если тенденция на ослабление инфляции начнёт усиливаться, то укрепление рубля состоится уже в первом полугодии", - отметил он.
РИА Новости

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