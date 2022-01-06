Газета.RuАналитик Кочетков заявил об укреплении рубля в 2022 годуВ 2022 году рубль имеет высокие шансы, чтобы укрепиться.Газета.RuУсловия для роста российской валюты создала денежно-кредитная политика ЦБ в конце прошлого года, в частности повышение ключевой ставки до 8,5%, считает эксперт.РИА Новости"Можно ожидать, что ценовое давление будет постепенно ослабевать, формируя более высокую положительную доходность российской валюты", - объяснил Кочетков.РИА Новости"Если тенденция на ослабление инфляции начнёт усиливаться, то укрепление рубля состоится уже в первом полугодии", - отметил он.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuBaltNews.ltРЕН ТВGazeta.SPbПодробнее о событииЭкономист назвал условие для укрепления рубля в новом годуРЕН ТВ20:11Рубль и его будущее: что ждет российскую валюту, и от чего она зависитBaltNews.lt4 января в 05:00Аналитик Кочетков заявил об укреплении рубля в 2022 годуГазета.Ru18:59Аналитик Кочетков спрогнозировал укрепление рубля в 2022 годуРИА Новости18:17Аналитик Кочетков считает, что рубль в 2022 году имеет довольно высокие шансы на укреплениеПРАЙМ18:02ПИФы между геополитикой и инфляциейКоммерсантъвчера в 06:58Аналитик Кочетков допустил укрепление рубля в первом полугодии 2022 годаNews.ru19:36Показать ещёОценить18Поделиться