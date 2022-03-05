Однако дальнейший рост как ключевой ставки (примерно до 25%), так и ставки по вкладам еще возможен, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
"Все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт Visa, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми организациями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации", - заявили в компании Visa.
Минобороны Украины подтвердило гибель члена киевской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что сотрудники Службы безопасности убили Киреева при задержании.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины наступательные действия возобновлены с 18:00 мск.
Ситуация в связи с военной операцией РФ по демилитаризации на Украине ведет к тектоническим сдвигам в мировой экономике и политике, создает проблемы для ВВП Сербии и ее граждан, заявил президент страны Александр Вучич.