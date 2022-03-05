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Аналитик Коган допустил рост процентов по вкладам при повышении ключевой ставки ЦБ

Ряд российских банков повысил ставку по депозитам до 20% годовых и даже выше на фоне роста ставки Банка России.
РИА Новости
Однако дальнейший рост как ключевой ставки (примерно до 25%), так и ставки по вкладам еще возможен, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости
За пять лет по ставке 15% годовых сумма вклада удваивается.
ПРАЙМ
У ЦБ достаточно рублевой ликвидности, чтобы банковская система не разрушилась в ноль.
ПРАЙМ

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Аналитик Коган допустил рост процентов по вкладам при повышении ключевой ставки ЦБ
РИА Новости17:16
Эксперт Коган не исключил дальнейший рост ставок по вкладам при увеличении ставки Банка России
ПРАЙМ17:01
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