Офис генерального прокурора Украины выписал повесток о вызове на допрос российских должностных лиц, среди которых спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Шойгу.
Постоянный представитель Индии при ООН Т. С. Тирумурти резко отреагировал на слова посла Нидерландов в Великобритании Карела ван Оостерома о том, что Нью-Дели не следовало воздерживаться при голосовании в генассамблее ООН по ситуации на Украине и следует уважать устав организации.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с телеканалом «Москва 24» сообщила, что россиянам автоматически проиндексируют пенсии, предположительно на девять процентов.
Есть предложения и поинтереснее: например, совсем новый шестикомнатный коттедж с собственным бассейном и большим садом обойдется в 400 миллионов рублей — все равно значительно дешевле, чем замок в Грязи.