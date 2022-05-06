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Аналитик Коган допустил значительное снижение цен на пиломатериалы

Цены на пиломатериалы в России уже демонстрируют снижение и могут снижаться дальше.
Российская газета
Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в беседе с агентством «Прайм
» предсказал, что скоро россиян ждет падение цен на ряд товаров.
Lenta.ru
Пиломатериалы после прошлогоднего взлета цен уже подешевели на 20% и могут упасть в цене еще сильнее.
ФАН
Незаконный вывоз древесины уже обернулся несколькими уголовными делами на Дальнем Востоке.
РИА Новости

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Экономист Коган заявил, что на фоне санкций пиломатериалы в России могут подешеветь
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Экономист Коган: дерево и пиломатериалы уже подешевели на 20% с начала года и будут дешеветь дальше
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