Постоянный представитель Индии при ООН Т. С. Тирумурти резко отреагировал на слова посла Нидерландов в Великобритании Карела ван Оостерома о том, что Нью-Дели не следовало воздерживаться при голосовании в генассамблее ООН по ситуации на Украине и следует уважать устав организации.