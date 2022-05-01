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Аналитик Коган: курсы доллара и евро через несколько месяцев могут сравняться

Коган подчеркнул, что нужно сделать оговорку насчет курса Московской биржи.
Известия
Курс евро упал ниже уровня в 74 рубля, а по отношению к американской валюте за последние полгода — примерно на 10%.
Экономика сегодня
Коган указал, что все страны, кроме Японии, плавно увеличивают ставки рефинансирования своих центробанков, а ЕЦБ действует мягко и осторожно сворачивает программы коронавирусной помощи.
ФАН
Партнер инвесткомпании Capital Lab Евгений Шатов связал падение стоимости евро с ограниченным спросом на европейскую валюту из-за резкого снижения товарооборота России с Евросоюзом.
Известия

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