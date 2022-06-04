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Аналитик Коган назвал главным инструментом влияния Китая на США американские гособлигации

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что Китай является одним из крупнейших держателей госдолга США.
Lenta.ru
Позиция США стала более неустойчивой в последнее время из-за последствий пандемии, «вертолетных» финансов и ускорения инфляции.
Lenta.ru
"Китай может начать распродажу в тот момент, когда США хотя бы заикнутся о санкциях в ответ на какие-либо военные действия на Тайване", — убежден эксперт.
ПРАЙМ
Крепкий юань тоже не в интересах Китая, поэтому ставка Народного банка КНР будет снижаться.
ПРАЙМ

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Аналитик Коган: американские гособлигации являются главным инструментом влияния Китая на США
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Аналитик Коган: Китай «держит США за горло» благодаря инвестициям в госдолг страны
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