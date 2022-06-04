Будьте в Плюсе

Аналитик Коган: от «квазидефолта» России пострадают кредиторы

Если России объявят «квазидефолт», то главными жертвами станут те, кто давал деньги в долг, заявил агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
Телеканал 360°
Деньги на выплаты по внешнему долгу есть, а сам размер долга незначителен.
РИА Новости
“Дефолт может быть вызван не отсутствием средств, а политическими причинами”, — убежден Коган.
РИА Новости
Однако, если случится непредвиденное, кредиторам придётся вести переговоры о реструктуризации задолженностей.
Life.ru

Подробнее о событии

Аналитик Коган назвал главных пострадавших в случае «квазидефолта» в России
Life.ru19:32
Аналитик Коган объяснил, что жертвами «квазидефолта» России станут ее кредиторы
ПРАЙМ18:01
Самое цитируемое
Аналитик Коган: при объявлении «квазидефолта» России в первую очередь пострадают кредиторы
РИА Новости18:15
Экономист Коган назвал возможных главных жертв «квазидефолта» России
ФАН18:48
Финансист Коган заявил, что жертвами «квазидефолта» России окажутся ее кредиторы
Online47.ru18:41
Аналитик Коган: при «квазидефолте» в России в первую очередь пострадают кредиторы
РЕН ТВ18:29
Аналитик Коган: от «квазидефолта» России пострадают кредиторы
Телеканал 360°18:54

Интересное

Глава Чечни Кадыров опубликовал кадры уничтожения американских гаубиц М777 в Лисичанске

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео, запечатлевшее уничтожение американских гаубиц М777 в Лисичанске.
РИА Новости05:58

В США призвали Зеленского завершить украинский конфликт на условиях России

Заявления Киссинджера вызвали резкий отпор со стороны Киева, который категорически отвергает любые перспективы мирного урегулирования, предполагающего территориальные уступки.
REGNUM11:45

Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Лаврова

Намеченный на 6–7 июня визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию «оказался под большим вопросом, но в этом нет никакой вины официального Белграда», пишет сербская газета «Вечерње новости».
Коммерсантъ10:54

Кадыров заявил, что чеченские бойцы уничтожили группу военных ВСУ в районе Камышевахи ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы чеченских подразделений уничтожили группу военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Камышеваха Луганской народной республики (ЛНР).
Lenta.ru11:40

Путин: Россия в случае поставок на Украину дальних ракет нанесет удары по новым объектам

"Исходим из того, что вот эта поставка со стороны Штатов, некоторых других стран связана с восполнением потерь вот этой боевой техники, ничего здесь нового нет и ничего это не меняет по сути", — сказал Путин.
РИА Новости04:56

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе прогремели взрывы

Кличко рассказал, что взрывы произошли на объектах инфраструктуры, и добавил, что жертв в результате инцидента не было, один человек пострадал.
Lenta.ru04:57

Захарова прокомментировала слова Борреля о вине России за продовольственный кризис

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля не хватает совести, чтобы решить проблему с дефицитом зерна на международных рынках.
ТАСС11:46

Херсонское УСИН отказалось принимать необоснованно переданных ВСУ российских военнопленных

Подразделения управления Службы исполнения наказаний по Херсонской области отказались принимать российских военнопленных, которых украинские военные пытались определить в колонии без законных оснований.
RT на русском09:41

Пользователи Twitter потребовали отставки посла Украины Мельника после претензий к ФРГ

Немецкие пользователи Twitter раскритиковали посла Украины в Берлине Андрея Мельника за оскорбительные претензии к Германии из-за поставок вооружений.
РИА Новости08:33

Президент Турции Эрдоган заявил о панике в Европе из-за спецоперации России на Украине

В Европе наблюдается паника из-за ситуации на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития.
РИА Новости10:26