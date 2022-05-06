Будьте в Плюсе

Аналитик Коган предсказал, что пиломатериалы после взлета цен могут начать дешеветь

Цены от текущих уровней в России вряд ли будут подниматься — покупательская способность населения не растет, а снижается из-за инфляции и неопределенности, касающейся дальнейшей работы европейских компаний.
ПРАЙМ
Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в беседе с агентством «Прайм
» предсказал, что скоро россиян ждет падение цен на ряд товаров.
Lenta.ru
Пиломатериалы после прошлогоднего взлета цен уже подешевели на 20% и могут упасть в цене еще сильнее.
ФАН
Незаконный вывоз древесины уже обернулся несколькими уголовными делами на Дальнем Востоке.
РИА Новости

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Аналитик Коган: пиломатериалы скоро могут упасть в цене
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Экономист Коган: дерево и пиломатериалы уже подешевели на 20% с начала года и будут дешеветь дальше
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