Цены от текущих уровней в России вряд ли будут подниматься — покупательская способность населения не растет, а снижается из-за инфляции и неопределенности, касающейся дальнейшей работы европейских компаний.
Телеканал CNN сообщил со ссылкой на свои источники, что Вашингтон по запросу Киева предоставил точные данные о местоположении российского крейсера «Москва» незадолго до того, как на борту судна начался пожар.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с телеканалом «Москва 24» сообщила, что россиянам автоматически проиндексируют пенсии, предположительно на девять процентов.