Подразделения управления Службы исполнения наказаний по Херсонской области отказались принимать российских военнопленных, которых украинские военные пытались определить в колонии без законных оснований.
"Исходим из того, что вот эта поставка со стороны Штатов, некоторых других стран связана с восполнением потерь вот этой боевой техники, ничего здесь нового нет и ничего это не меняет по сути", — сказал Путин.
Санкции против бывшей дочки «Газпрома» Gazprom Germania обойдутся немецким гражданам и потребителям газа дополнительными расходами в размере около 5 млрд евро в год, сообщает со ссылкой на источники газета Die Welt.