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Аналитик Коган: при «квазидефолте» в России в первую очередь пострадают кредиторы

Глава отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что при объявлении "квазидефолта" в России пострадают кредиторы.
РЕН ТВ
Деньги на выплаты по внешнему долгу есть, а сам размер долга незначителен.
РИА Новости
“Дефолт может быть вызван не отсутствием средств, а политическими причинами”, — убежден Коган.
РИА Новости
Однако, если случится непредвиденное, кредиторам придётся вести переговоры о реструктуризации задолженностей.
Life.ru

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Аналитик Коган назвал главных пострадавших в случае «квазидефолта» в России
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