Решение президента США Джо Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности, написал в статье для журнала American Thinker эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.
Пущенные КНДР в воскресенье утром восемь баллистических ракет малой дальности пролетели от 110 до 670 километров с максимальной высотой от 25 до 90 километров при скорости примерно в 3-6 махов, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Напомним, 31 марта группа "Газпром" прекратила свое участие в немецкой компании GAZPROM Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых - Gazprom Marketing & Trading Ltd. В мае вице-канцлер Германии Робер Хабек заявил, что "дочки" Gazprom Germania перестали получать газ из-за российских санкций.