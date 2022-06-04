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Аналитик Коган: при объявлении «квазидефолта» России в первую очередь пострадают кредиторы

При объявлении "квазидефолта" России пострадают те, кто дали деньги в долг — кредиторы, рассказал агентству “Прайм
” руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости
“Дефолт может быть вызван не отсутствием средств, а политическими причинами”, — убежден Коган.
РИА Новости
Если «квазидефолт» станет реальностью, кредиторам придется вести переговоры о реструктуризации долга, при этом заимодавцы вряд ли получат 100% «тела долга», сообщил Коган.
Телеканал 360°
Как правило, шанс получить все 100 процентов "тела долга" невелик.
Life.ru

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Аналитик Коган назвал главных пострадавших в случае «квазидефолта» в России
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