Пущенные КНДР в воскресенье утром восемь баллистических ракет малой дальности пролетели от 110 до 670 километров с максимальной высотой от 25 до 90 километров при скорости примерно в 3-6 махов, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Решение президента США Джо Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности, написал в статье для журнала American Thinker эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.
Поэтапный отказ ЕС от импорта российской нефти скорее нанесет удар по мировой экономике, нежели по доходам Москвы от экспорта этого энергоресурса, написал в статье для газеты New York Times обозреватель Клиффорд Краусс.
Украину необходимо переименовать в УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова), заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.