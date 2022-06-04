Пущенные КНДР в воскресенье утром восемь баллистических ракет малой дальности пролетели от 110 до 670 километров с максимальной высотой от 25 до 90 километров при скорости примерно в 3-6 махов, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.