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Аналитик Коган: при объявлении «квазидефолта» России в первую очередь пострадают кредиторы

При объявлении "квазидефолта" России пострадают те, кто дали деньги в долг — кредиторы, рассказал агентству “Прайм
” руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости
В беседе с агентством "Прайм" Коган сразу оговорился, что оснований для того, чтобы Россия объявила дефолт, нет: дела в отечественной экономике обстоят неплохо, а средства на выплаты по внешнему долгу у Москвы есть.
Life.ru
“Дефолт может быть вызван не отсутствием средств, а политическими причинами”, — убежден Коган.
РИА Новости
Как правило, шанс получить все 100 процентов "тела долга" невелик.
Life.ru

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Аналитик Коган считает, что жертвами «квазидефолта» России окажутся ее кредиторы
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