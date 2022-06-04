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Аналитик Коган: при объявлении «квазидефолта» России в первую очередь пострадают кредиторы

При объявлении "квазидефолта" России пострадают те, кто дали деньги в долг — кредиторы, рассказал агентству “Прайм
” руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости
“Дефолт может быть вызван не отсутствием средств, а политическими причинами”, — убежден Коган.
РИА Новости
Как правило, шанс получить все 100 процентов "тела долга" невелик.
Life.ru
Американские власти ожидают, что РФ не сможет обслуживать свои внешние долговые обязательства.
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Аналитик Коган назвал главных пострадавших в случае «квазидефолта» в России
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Аналитик Коган объяснил, что жертвами «квазидефолта» России станут ее кредиторы
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