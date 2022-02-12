РИА НовостиАналитик Коган: продажу долларов стоит рассмотреть при смене тренда курса рубляГлава отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган сообщил, что продать имеющиеся доллары лучше при смене тренда курса рубля.РЕН ТВ"Во-первых, статистика по динамике курса рубля по отношению к американской валюте за все время существования новой России неутешительна", — пояснил эксперт.ПРАЙМНесмотря на сильную нефть и жесткую политику Банка России, которые играют на пользу рублю, есть и негатив для российской валюты: геополитика и укрепление доллара на фоне ястребиной политики ФРС.РИА Новости11 февраля курс доллара впервые с начала месяца превысил показатель в 77 рублей.Ямал-МедиаЧитать далееСвернутьПолитРоссияПолитРоссияФАНЯмал-МедиаРЕН ТВНародные новостиЭкономика сегодняАБНПодробнее о событииАналитик Коган: время избавляться от долларов пока не наступилоФАН01:47Эксперт Коган: от доллара пора будет избавляться только, когда сменится тренд курса рубляПРАЙМ19:03Самое цитируемоеАналитик рассказал, стоит ли сейчас продавать долларМосковский Комсомолец21:01Аналитик Коган: продажу долларов стоит рассмотреть при смене тренда курса рубляРИА Новости19:15Аналитик Коган объяснил, стоит ли сейчас продавать долларOnline47.ru19:43Аналитик Коган рассказал, нужно ли сейчас продавать долларОбщественная служба новостей19:37Финансист Коган предупредил о бесполезности обмена долларов на рублиЯмал-Медиа20:06Показать ещёОценить41Поделиться