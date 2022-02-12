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Аналитик Коган: продажу долларов стоит рассмотреть при смене тренда курса рубля

Глава отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган сообщил, что продать имеющиеся доллары лучше при смене тренда курса рубля.
РЕН ТВ
"Во-первых, статистика по динамике курса рубля по отношению к американской валюте за все время существования новой России неутешительна", — пояснил эксперт.
ПРАЙМ
Несмотря на сильную нефть и жесткую политику Банка России, которые играют на пользу рублю, есть и негатив для российской валюты: геополитика и укрепление доллара на фоне ястребиной политики ФРС.
РИА Новости
11 февраля курс доллара впервые с начала месяца превысил показатель в 77 рублей.
Ямал-Медиа

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